Латвия перестала пускать в Беларусь авто на транзитных номерах 27.03.2024, 9:40

Вслед за Польшей.

Латвия вслед за Польшей перестала пускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах. Об этом пишут белорусы, которых начали разворачивать на латвийско-белорусской границе.

«Таможня в Патерниках ввела запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с объемом двигателя 1,9 литра и более. Без документа от производителя авто на его экспорт вас не пропустят», — говорится в сообщении в чате, посвященном пересечению белорусско-латвийской границы. Сообщение появилось накануне вечером, сообщает «Еврорадио».

Напомним, с выходных выпускать в Беларусь транзитные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра перестала Польша. Ограничения коснулись автомобилей BMW и концерна VAG, который выпускает марки Volkswagen, Audi, Seat, Škoda и другие. Собственники таких автомобилей должны предоставить на таможне документ от производителя. В этом документе, среди прочего, должно быть указано, что производитель знает конечного собственника автомобиля и уверен, что машина проследует в третье государство транзитом через Беларусь и Россию и не будет перепродана в этих странах. Это ограничение должно способствовать соблюдению режима санкций, введенных против РФ и РБ за войну против Украины.

В ближайшее время должен быть решен вопрос и по поводу экспорта таких автомобилей в Беларусь из Литвы.