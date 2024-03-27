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Латвия перестала пускать в Беларусь авто на транзитных номерах

  • 27.03.2024, 9:40
Латвия перестала пускать в Беларусь авто на транзитных номерах

Вслед за Польшей.

Латвия вслед за Польшей перестала пускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах.  Об этом пишут белорусы, которых начали разворачивать на латвийско-белорусской границе.

«Таможня в Патерниках ввела запрет на вывоз в Беларусь автомобилей с объемом двигателя 1,9 литра и более. Без документа от производителя авто на его экспорт вас не пропустят», — говорится в сообщении в чате, посвященном пересечению белорусско-латвийской границы.  Сообщение появилось накануне вечером, сообщает «Еврорадио».

Напомним, с выходных выпускать в Беларусь транзитные автомобили с объемом двигателя более 1,9 литра перестала Польша. Ограничения коснулись автомобилей BMW и концерна VAG, который выпускает марки Volkswagen, Audi, Seat, Škoda и другие. Собственники таких автомобилей должны предоставить на таможне документ от производителя. В этом документе, среди прочего, должно быть указано, что производитель знает конечного собственника автомобиля и уверен, что машина проследует в третье государство транзитом через Беларусь и Россию и не будет перепродана в этих странах. Это ограничение должно способствовать соблюдению режима санкций, введенных против РФ и РБ за войну против Украины.

В ближайшее время должен быть решен вопрос и по поводу экспорта таких автомобилей в Беларусь из Литвы.

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