The Times: Атака на «Крокус» показала, как Путин слабеет
- 27.03.2024, 13:23
- 3,602
Эксперты описали три сценария произошедшего.
Теракт в ТЦ «Крокус Сити Холл» выявил шаткость позиций Путина, неготовность аппарата безопасности РФ к новой угрозе и низкую достоверность военной риторики режима, пишет британская газета The Times.
Отмечается, что последовательность событий в России показывает, как Путин постепенно теряет контроль над событиями в стране.
«Война в Украине лишила его узкого видения? Одно можно сказать наверняка: простые россияне, которые воображали, что голосуют за доверенного лидера, теперь боятся будущего», - говорится в публикации.
Формируются три сценария того, что произошло, пишет The Times:
— это была операция под чужим флагом, чтобы террористов представить, как украинских сообщников, тем самым разжигая общественный гнев против Киева и узаконивая всеобщую мобилизацию;
— Путин мог бы использовать теракт как способ заморозить войну в Украине, сосредоточившись на более общей войне с терроризмом;
— Путин уже потерял контроль, позволив взять верх внутренним распрям.
«Возвращение исламистского террора в Россию было одновременно предсказуемым и проигнорированным. Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чуют его слабость… Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей», - говорится в статье.