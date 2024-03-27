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The Times: Атака на «Крокус» показала, как Путин слабеет

  • 27.03.2024, 13:23
  • 3,602
The Times: Атака на «Крокус» показала, как Путин слабеет

Эксперты описали три сценария произошедшего.

Теракт в ТЦ «Крокус Сити Холл» выявил шаткость позиций Путина, неготовность аппарата безопасности РФ к новой угрозе и низкую достоверность военной риторики режима, пишет британская газета The Times.

Отмечается, что последовательность событий в России показывает, как Путин постепенно теряет контроль над событиями в стране.

«Война в Украине лишила его узкого видения? Одно можно сказать наверняка: простые россияне, которые воображали, что голосуют за доверенного лидера, теперь боятся будущего», - говорится в публикации.

Формируются три сценария того, что произошло, пишет The Times:

— это была операция под чужим флагом, чтобы террористов представить, как украинских сообщников, тем самым разжигая общественный гнев против Киева и узаконивая всеобщую мобилизацию;

— Путин мог бы использовать теракт как способ заморозить войну в Украине, сосредоточившись на более общей войне с терроризмом;

— Путин уже потерял контроль, позволив взять верх внутренним распрям.

«Возвращение исламистского террора в Россию было одновременно предсказуемым и проигнорированным. Вмешательство Путина в Сирию с целью поддержать мясника Асада принесло ему мало друзей. Центральноазиатские республики чуют его слабость… Путин усилит обмен разведданными об ИГИЛ с Турцией, Китаем, Ираном и Северной Кореей», - говорится в статье.

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