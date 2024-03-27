Крупную российскую электростанцию в Ростовской области снова атаковали

Крупную российскую электростанцию в Ростовской области снова атаковали3
- 27.03.2024, 14:48
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На этот раз — двумя ракетами.
Новочеркасскую ГРЭС, которая находится в Ростовской области РФ, вновь пытались атаковать.
По данным источников ASTRA, 25 марта обломки двух баллистических ракет, сбитых системой ПВО, были найдены в 500 метрах от Новочеркасской ГРЭС. Повреждений и пострадавших нет.
24 марта Новочеркасскую ГРЭС атаковали сразу 11 БПЛА, сообщала ASTRA. После атаки два энергоблока отключились, один из неработающих энергоблоков (восьмой) был поврежден.