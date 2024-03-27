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ВСУ уничтожили вражескую систему «Солнцепек» в Луганской области

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  • 27.03.2024, 15:26
  • 1,098
ВСУ уничтожили вражескую систему «Солнцепек» в Луганской области

Его атаковали дронами.

Украинские бойцы FPV-дронами атаковали очередную российскую ТОС-1А «Солнцепек» вблизи Кременной.

 

Украинские защитники уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» возле Кременной Луганской области. Соответствующая запись с кадрами успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

 

«В районе Кременной FPV-дронами отминусовали очередную российскую ТОС-1А Солнцепек», — отмечает в комментарии автор публикации.

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