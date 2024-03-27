ВСУ уничтожили вражескую систему «Солнцепек» в Луганской области

ВСУ уничтожили вражескую систему «Солнцепек» в Луганской области1
- 27.03.2024, 15:26
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Его атаковали дронами.
Украинские бойцы FPV-дронами атаковали очередную российскую ТОС-1А «Солнцепек» вблизи Кременной.
Украинские защитники уничтожили вражескую огнеметную систему ТОС-1А «Солнцепек» возле Кременной Луганской области. Соответствующая запись с кадрами успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
«В районе Кременной FPV-дронами отминусовали очередную российскую ТОС-1А Солнцепек», — отмечает в комментарии автор публикации.