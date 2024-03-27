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Samsung Pay отключает карты популярной в Беларуси системы «Мир»

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  • 27.03.2024, 19:13
Samsung Pay отключает карты популярной в Беларуси системы «Мир»

С 3 апреля.

Со среды, 3 апреля 2024 года, карты платежной системы «Мир» не будут доступны в сервисе Samsung Pay. Сообщение об этом распространила компания Samsung.

Отмечается, что весь прочий функционал в приложении Samsung Pay останется неизменным.

Таким образом, начиная с 3 апреля карты российской платежной системы «Мир» невозможно будет ни добавить, ни использовать в Samsung Pay. А прежде добавленные карты данной платежной системы будут удалены.

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