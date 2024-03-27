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Польша отзывает командующего Еврокорпусом

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  • 27.03.2024, 20:20
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Польша отзывает командующего Еврокорпусом
Ярослав Громадзиньский

В связи с расследованием дела о шпионаже.

Варшава отзывает на родину Ярослава Громадзиньского — польского командующего Еврокорпуса — многонациональных силам быстрого реагирования Евросоюза - в связи с расследованием дела о шпионаже. С таким заявлением выступило министерство обороны Польши в среду, 27 марта.

«Служба военной контрразведки начала расследование в отношении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзиньского в связи с получением новой информации об офицере. В связи с этим было принято решение об увольнении генерал-лейтенанта Громадзиньского с должности командующего Еврокорпусом и его немедленном возвращении в страну», - говорится в заявлении польского министерства.

29 июня 2023 года Ярослав Громадзиньский вступил в должность командующего Еврокорпусом — объединенной европейской группировкой войск со штабом командования в Страсбурге. Польша стала членом Еврокорпуса, в который к тому моменту входили Германия, Франция, Испания, Бельгия и Люксембург, за полтора года до этого.

Еврокорпус был создан в 1992 году Францией и Германией. Позже в организацию вступили Бельгия, Испания и Люксембург, а в 2022 году и Польша. Статус так называемых ассоциированных членов имеют также Греция, Италия, Румыния, Австрия и Турция, не являющаяся членом ЕС.

Штаб Еврокорпуса в Страсбурге отвечает за отправку союзных войск для участия в кризисных, гуманитарных, спасательных и миротворческих операциях под эгидой ЕС и НАТО. Командование Еврокорпусом осуществляется на ротационной основе. На службе в Еврокорпусе находятся до 60 000 военных.

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