Сгоревший «Крокус Сити Холл» оказался в залоге у банка друзей Путина 27.03.2024, 21:27

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Концертный зал «Крокус сити холл», который сгорел в результате теракта 22 марта, находится в залоге у Газпромбанка (ГПБ). Об этом свидетельствует выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), пишет РБК.

Здание площадью более 38 тысяч м² принадлежит АО «Крокус Интернэшнл» — головной структуре Crocus Group бизнесмена Араза Агаларова. Оно было заложено по ипотечному договору в ноябре 2023 года, обременение на недвижимость действует до 24 декабря 2032 года.

В залог Газпромбанку концертная площадка попала в результате переуступки в декабре 2022 года. До этого кредитором объекта был Сбербанк. По информации источников издания, холдинг Агаларова рефинансировал кредиты примерно на 100 млрд рублей.

С учетом масштабов разрушений здания, ликвидационная стоимость залога снизилась и «сейчас ее можно оценить в 20–30% от первоначальной», считает независимый аналитик Андрей Бархота. В случае обесценения залога ГПБ может потребовать от заемщика предоставить по ссуде дополнительное обеспечение, отмечает эксперт по вопросам банковской отчетности и управления банковскими рисками Сергей Неклюдов.

Помимо концертного зала, в залоге Газпромбанка находятся другие активы бизнесмена: выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити», следует из ЕГРН.

Газпромбанк на 40% принадлежит «Газфонду» — некоммерческой организации, которой, в свою очередь, лишь на 40% владеют сам «Газпром» и его дочерние структуры. Крупнейшим же акционером банка является близкий к президенту миллиардер Юрий Ковальчук, которого Минфин США называл «личным кассиром» Владимира Путина, помещая в санкционные списки в 2014 году.

Фактически Газпромбанк контролировал «Крокус Интернэшнл». В конце декабря в карточке АО на Федресурсе появилось сообщение о наложении вето кредитора. В частности, ГПБ обязал некоторые структуры «Крокуса» получать предварительное согласие на созыв общего собрания учредителей и выносить решения только с одобрения банка. Это коснулось вопросов изменения устава и уставного капитала, распределения чистой прибыли, ликвидации или реорганизации компании, размещения облигаций и акций, покупки и продажи акций других компаний, а также сделок на сумму свыше 100 млн руб.

Кроме того, Газпромбанк получил право согласовывать любые сделки с компаниями, входящими в группу «Крокус», включая отчуждение или покупку имущества, выдачу или получение кредитов на сумму свыше 50 млн рублей ежегодно, предоставление сторонним компаниям обеспечения каким-либо имуществом или акциями, а также договоры аренды и лизинга на сумму свыше 50 млн руб. ежегодно.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка головной структуры Crocus Group в 2022 году составила 47,2 млрд руб., чистый убыток — 6,7 млрд руб. По мнению экспертов, ущерб от теракта может достигать 12 млрд руб. При этом годовой оборот площадки оценивается в 4 млрд руб. Здание «Крокуса» было застраховано «Ингосстрахом». В компании сообщили, что выполнят все свои обязательства перед клиентами.