«Суперслив» налоговой и новшество для «тунеядцев»: что изменится для белорусов в апреле 2 28.03.2024, 8:09

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Нововведения, которые скажутся на толщине кошельков.

В апреле белорусов ожидает несколько изменений, которые скажутся на толщине кошельков. Так, со следующего месяца введут новшество по «тунеядцам», изменят беспошлинные лимиты на товары из-за границы, пишет «Зеркало».

А еще — наниматели должны до 1 апреля предоставить налоговикам данные о доходах своих работников. С 6 апреля заработают изменения по командировкам.

Новшество для тунеядцев

С 1 апреля в Беларуси появятся очередные новшества для «тунеядцев». Так, список тех, кто попал в базу «иждивенцев» и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам, будут обновлять ежемесячно. Сейчас эти данные обновляют раз в квартал (только по уехавшим за границу это делают каждый месяц).

Заработает «супербаза» доходов населения

К 1 апреля наниматели должны предоставить налоговой данные об определенных доходах работников. Речь о «супербазе» доходов населения, которую ввели с 2023 года. Она предполагает, что наниматели должны предоставлять налоговикам информацию практически обо всех доходах работников. Речь в том числе о льготах и суммах подоходного налога с физлиц. Чиновники также обязали банки предоставлять налоговой данные о клиентах-физлицах, у которых общая сумма по приходным операциям за календарный год превысила 150 тысяч рублей. Изменения предусмотрены обновленным Налоговым кодексом.

Урежут лимиты на товары из-за границы

С 1 апреля в Беларуси снизят лимиты на посылки из-за границы и ввезенные наземным транспортом товары. Эти нормы принимаются на уровне Евразийского экономического союза, в который входит и наша страна.

Подорожание услуг мобильных операторов

Мобильные операторы с 1 апреля введут изменения для клиентов. К примеру, компания А1 повысит стоимость услуг фиксированной связи для физлиц и компаний. А МТС введет новшество, из-за которого для некоторых клиентов подорожает интернет-трафик.

Подорожают сигареты

С 1 апреля вырастут цен на некоторые марки сигарет. К примеру, Гродненская табачная фабрика «Неман» с 1 апреля поднимет стоимость в том числе Pall Mall Nano Blue, Pall Mall Nano Silver (на 30 копеек — до 5,3 рубля), Pall Mall Demi Blue, Pall Mall Demi Azure (на 20 копеек — до 5,2 рубля).

Новшества по командировкам

С 6 апреля Совмин пересмотрит размер суточных при командировках по Беларуси, есть и другие изменения для работников. Так, размер суточных при командировках в пределах Беларуси вырос с 9 до 12 рублей. Работникам будут компенсироваться расходы по обмену валюты, а поселить их можно будет в другом населенном пункте относительно места командировки.

Рост базовой арендной ставки

С 1 апреля увеличится размер базовой арендной величины — до 17 рублей 76 копеек (сейчас — 16,9 рубля). На основании базовой арендной величины определяется размер арендной платы при сдаче в аренду недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности, а также в собственности хозяйственных обществ.

Контрсанкции Минска против Вильнюса

С 1 апреля начнут действовать белорусские ограничения на ввоз ряда товаров через границу с Литвой. Напомним, о белорусских ограничениях по импорту, введенных в ответ на закрытие Литвой двух пунктов пропуска на границе двух стран, стало известно 14 марта. Речь шла о запрете импорта через границу с Литвой товаров, ввозимых для реализации на территории Беларуси, независимо от страны их происхождения.

В перечень «запрещенки» входят воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, напитки прочие сброженные, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств.

Решение Нацбанка по ставкам по кредитам (они не должны подорожать)

Нацбанк обнародовал расчетные величины стандартного риска (РВСР) на апрель. Это процентный потолок по банковским кредитам, в первую очередь — на недвижимость. Регулятор решил оставить РВСР на следующий месяц на нынешнем уровне. Напомним, этот показатель также не изменяли на март, а до этого — повышали три месяца подряд.