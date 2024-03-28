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Под Херсоном моторная лодка российских оккупантов подорвалась на собственной мине

  • 28.03.2024, 13:23
  • 2,322
Под Херсоном моторная лодка российских оккупантов подорвалась на собственной мине

Видеофакт.

На левобережной стороне Херсонской области российские захватчики предприняли попытку установить противолодочную мину, но эти действия стали для них роковыми, информируют Силы обороны Юга Украины.

Украинские военные выложили соответствующее видео и, изображая спортивных обозревателей, с нескрываемым сарказмом прокомментировали его. Отмечается, как российские горе-вояки, передвигаясь по Днепру на моторной лодке, устанавливали противолодочные мины, надеясь, что на них подорвутся бойцы ВСУ. Но вместо этого они сами стали жертвами, пострадав от своего же боеприпаса: их посудину снесло течением на мину, установленную ранее.

«Безоговорочные фавориты на премию имени Дарвина», – так прокомментировали происшествие украинские военные.

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