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ВСУ разгромили российскую пехоту под Новомихайловкой

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  • 28.03.2024, 15:52
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ВСУ разгромили российскую пехоту под Новомихайловкой

Видеофакт.

Военные из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ при поддержке дронов уничтожили целый взвод российских оккупантов еще до начала боя. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба бригады.

На видео показано, как переоборудованные под сброс дроны 79-й бригады осуществляют бомбардировку остатков личного состава врага. Оккупанты пытались организовать штурм позиций украинских защитников, но их оперативно обнаружило подразделение аэроразведки ВСУ.

После обнаружения артиллерия нанесла сокрушительный удар по противнику, в результате чего остатки пехоты начали искать укрытие в воронках от снарядов.

В завершение коптеры 79-й бригады начали осуществлять сбросы на остатки россиян, в результате чего он понес потери в количестве 29 военнослужащих. В пресс-службе бригады отмечают, что враг был разбит за два часа до начала боя.

Уничтожение вражеского взвода происходило у населенного пункта Новомихайловка Донецкой области. Подразделения бригады отражают большое количество вражеских штурмов, направленных на захват населенного пункта.

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