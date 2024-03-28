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Дональд Туск: ЕС введет 50% пошлины на агропродукцию из Беларуси

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  • 28.03.2024, 18:38
Дональд Туск: ЕС введет 50% пошлины на агропродукцию из Беларуси
Дональд Туск

Такой уровень таможенной пошлины фактически остановит экспорт.

На российскую и белорусскую сельхозпродукцию вырастут пошлины на 50%, что фактически будет означать блокаду экспорта этой продукции в Европу. Соответствующие решения должны быть в скором времени на уровне европейских институтов окончательно формализованы. Так оценивает перспективу остановки экспорта аграрной продукции из страны-агрессора и страны, поддерживающей российскую агрессию против Украины, польский премьер-министр Дональд Туск на совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Денисом Шмигалем, пишет zn.ua.

По мнению Дональда Туска, барьер для продукции из страны агрессора имеет значение не только политическое или моральное, но и экономическое - для польских и украинских сельскохозяйственных производителей.

100% удовольствия не будет ни в Польше, ни в Украине.

«Мы также ищем решений, которые дадут чувство безопасности нашим производителям, фермерам», - отметил премьер Польши.

Глава польского правительства подчеркнул, что нужно искать решений, которые не будут донимать экономическую стабильность ни украинских, ни польских производителей. Он анонсировал применение решений, действующих в отношениях с болгарским и румынским рынком, и в отношениях Польши и Украины в аграрном секторе. При этом Дональд Туск подчеркнул, что ни одна из сторон не будет на 100% удовлетворена ими, однако это и есть поиск компромисса, который решит неотложную проблему обеих стран.

Переговоры о лицензировании объемов агропоставок между Украиной и Польшей могут завершиться в конце этой недели. Стороны – Польша и Украина – очень продвинулись в вопросе регуляции рынков. Об этом сообщил министр развития и технологий Польши Кшиштоф Гетьман.

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