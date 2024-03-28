СМИ: Над Севастополем оккупанты сбили свой же самолет 17 28.03.2024, 18:44

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Опубликовано видео.

Войска РФ, вероятно, сбили собственный самолет Су-35 в небе над оккупированным Севастополем. Летчик, по предварительным данным, смог катапультироваться.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. В то же время в соцсетях распространилось видео падения истребителя, снятое очевидцами.

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Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил потерю военного самолета и заявил, что он упал в море.