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СМИ: Над Севастополем оккупанты сбили свой же самолет

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  • 28.03.2024, 18:44
  • 8,672
СМИ: Над Севастополем оккупанты сбили свой же самолет

Опубликовано видео.

Войска РФ, вероятно, сбили собственный самолет Су-35 в небе над оккупированным Севастополем. Летчик, по предварительным данным, смог катапультироваться.

Об этом сообщает obozrevatel.com со ссылкой на российские пропагандистские СМИ. В то же время в соцсетях распространилось видео падения истребителя, снятое очевидцами.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Оккупационный «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев подтвердил потерю военного самолета и заявил, что он упал в море.

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