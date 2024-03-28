Первый автомобиль Xiaomi вышел на рынок 3 28.03.2024, 18:55

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Новый Xiaomi SU7 предложат в трех модификациях.

Новый Xiaomi SU7 поступает в продажу. Первый автомобиль в истории китайской компании уже доступен для заказа, а машины начнут поставлять клиентам с конца апреля. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Сейчас электромобиль Xiaomi SU7 доступен только в Китае. Там он стоит от 215 900 до 299 900 юаней ($29 900 — 41 500). Экспорт в другие страны стартует позже.

Первый автомобиль Xiaomi, характеристики

Электрокар Xiaomi SU7 станет более доступной альтернативой Tesla Model S и Porsche Taycan. Обтекаемый пятиметровый седан сопоставим с этими моделями по размерам. У него два багажника и четыре дисплея в салоне.

Также сообщается, что для Xiaomi SU7 предложат две версии системы автономного вождения — простую с камерами в базовой версии модели и «продвинутый» автопилот с лидаром в топовом варианте.

Новый Xiaomi SU7 предложат в трех модификациях:

Standard — один мотор, 300 л. с., 5,3 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 73,6 кВт∙ч, запас хода 700 км;

Pro — один мотор, 300 л. с., 5,7 с до 100 км/ч, максимальная скорость 210 км/ч, батарея на 94,3 кВт∙ч, запас хода 830 км;

Max — два мотора, 663 л. с., 2,8 с до 100 км/ч, максимальная скорость 265 км/ч, батарея на 101 кВт∙ч, запас хода 800 км.