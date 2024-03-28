Росссийский самолет Су-27 сбили над Крымом 15 28.03.2024, 19:10

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Иллюстративное фото

Истребитель упал в море.

Российский истребитель Су-27 сбит над территорией Крыма, пилот катапультировался, сообщил гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

«В море упал военный самолет. Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал он в своем телеграм-канале. Он отметил, что гражданские объект в результате падения самолета не пострадали.

По данным Z-канала Fighterbomber, самолет — истребитель Су-27 мог быть сбит российскими системами ПВО, либо причина падения истребителя связана с отказом техники.

Воздушное судно подало аварийный сигнал в 50 километрах от Феодосии в ходе плановых полетов, уточнили в Минобороны РФ.

В Крыму перед сбитием прозвучал сигнал тревоги.

На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта президент РФ Владимир Путин заявлял, что российская военная авиация успешно справляется с военными задачами в Украине.

«Армейская авиация, выполняющая сегодня очень серьезные, очень нужные нам задачи на поле боя, она, конечно, достойна самой высокой оценки и уважения», — говорил он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Киеву удалось сбить 15 российских военных самолетов с начала февраля. Только за последние дни февраля и начало марта ВСУ уничтожили семь бортов. Среди них современные истребители-бомбардировщики Су-35 и Су-34, а также «летающий радар» А-50, который был подбит над Азовским морем.

Показатели ВСУ по уничтожению российской военной авиации в феврале значительно превысили цифры предыдущих месяцев войны. Это говорит о том, что «Украина стала более агрессивной, рискуя использовать пусковые установки Patriot вблизи линии фронта, чтобы поразить российские самолеты», отмечал старший научный сотрудник лондонского аналитического центра RUSI Джастин Бронк в комментарии ВВС.

Пусковые установки ЗРК Patriot могли передать мобильным группам ПВО, которые устраивали засады на российские самолеты с помощью ракет РАС-2 класса «земля — воздух» дальностью 145 км, а затем быстро меняли расположение, чтобы избежать контратаки, писал американский Forbes.

«Недавние относительно высокие потери российской авиации, похоже, привели к значительному снижению активности российской авиации на востоке Украины, хотя неясно, как долго продлится это снижение», — отмечали аналитики Института изучения войны (ISW).

Всего, согласно подсчету ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года Россия потеряла 342 самолета и 325 вертолетов. При этом, как отмечал Forbes, российский ВПК способен произвести лишь несколько десятков боевых самолетов в год.