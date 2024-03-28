Глава «Белгоспищепрома» пожаловался, что в Китае подделывают белорусский шоколад 7 28.03.2024, 19:19

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По его словам, больше всего подделывают продукцию фабрики «Спартак».

Кондитерские компании «Спартак» и «Коммунарка» работают в Китае через эксклюзивных представителей. Но белорусскую продукцию стали подделывать, заявил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков в интервью журналу «Экономика Беларуси».

«Сталкиваемся даже с фактами подделок белорусского шоколада недобросовестными китайскими производителями. Абсолютное сходство до смешения по упаковке, качеству используемой бумаги. Потребителю, который не посвящен в тонкости производства, по внешнему виду очень сложно определить фальсификат», — заявил Жидков.

Он отметил, что больше всего подделывают продукцию фабрики «Спартак», которая раньше начала работать на рынке КНР.

Жидков добавил, что в Китае у потребителей свои требования. Специально для этого рынка разработали водку с долей спирта 69% и 77%. «Коммунарка» подготовила линейку шоколадных конфет с низким содержанием сахара. Также туда экспортируют шоколад без сахара. Мучные кондитерские изделия производят на основе жиров и маргарина без запрещенных в КНР пищевых добавок, а конфеты — из сухого молока.