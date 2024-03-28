закрыть
28 марта 2024, четверг, 20:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава «Белгоспищепрома» пожаловался, что в Китае подделывают белорусский шоколад

7
  • 28.03.2024, 19:19
  • 2,102
Глава «Белгоспищепрома» пожаловался, что в Китае подделывают белорусский шоколад

По его словам, больше всего подделывают продукцию фабрики «Спартак».

Кондитерские компании «Спартак» и «Коммунарка» работают в Китае через эксклюзивных представителей. Но белорусскую продукцию стали подделывать, заявил председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков в интервью журналу «Экономика Беларуси».

«Сталкиваемся даже с фактами подделок белорусского шоколада недобросовестными китайскими производителями. Абсолютное сходство до смешения по упаковке, качеству используемой бумаги. Потребителю, который не посвящен в тонкости производства, по внешнему виду очень сложно определить фальсификат», — заявил Жидков.

Он отметил, что больше всего подделывают продукцию фабрики «Спартак», которая раньше начала работать на рынке КНР.

Жидков добавил, что в Китае у потребителей свои требования. Специально для этого рынка разработали водку с долей спирта 69% и 77%. «Коммунарка» подготовила линейку шоколадных конфет с низким содержанием сахара. Также туда экспортируют шоколад без сахара. Мучные кондитерские изделия производят на основе жиров и маргарина без запрещенных в КНР пищевых добавок, а конфеты — из сухого молока.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников