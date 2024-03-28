Российские богачи побежали из Дубая после проблем с банками 2 28.03.2024, 19:44

3,252

Дубай становится менее дружественным к россиянам и российским компаниям.

Под давлением США банки ужесточают требования и закрывают счета как находящимся под санкциями, так и тем, кто может быть как-то с ними связан. А стоимость жизни сильно выросла, в том числе из-за приезда состоятельных россиян — как бежавших от войны, так и стремившихся найти убежище для своих денег.

Приток людей и капиталов замедляется, а поселившиеся в Дубае сокращают вложения и возвращаются в Россию либо ищут возможности для переезда в более привычные для жизни страны, пишет Bloomberg.

«Тренд идет вниз», все меньше россиян обосновываются в ОАЭ, сказал агентству Филипп Амарант, директор по ближнему Востоку Henley & Partners, которая предоставляет услуги получения резидентства и гражданства в обмен на инвестиции: «Некоторые из моих российских клиентов сократили вложения в дубайскую недвижимость, приобретенную два года назад, оставили здесь небольшую базу и либо вернулись в Москву, либо перебрались в другие доступные и очень привлекательные юрисдикции вроде Маврикия». По данным риелторской компании Betterhomes, держатели российских паспортов, занявшие в 2022 г. 1-е место по покупкам недвижимости в ОАЭ, в 2023 г. переместились на 3-е место.

По словам работающих в Дубае банкиров, хотя у представителей среднего класса, в целом, нет сложностей с открытием и обслуживанием банковских счетов, некоторые попавшие под санкции россияне получили от ворот поворот. Проблемы возникли и у тех, кто связан с лицами под санкциями или чиновниками в России.

Более тщательную проверку теперь проводят в отношении российских компаний. Это связано как с давлением США, которые стараются не допустить обхода санкций, так и с тем, что в феврале Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force — FATF) исключила ОАЭ из черного списка: теперь власти стремятся продемонстрировать приверженность нормам FATF. Соблюдая санкции США, нормы в отношении физических и юридических лиц из России в последние месяцы ужесточили такие банки, как Emirates NBD Bank, Mashreqbank, First Abu Dhabi Bank, дубайское отделение египетского госбанка Banque Misr.

Из-за логистических и банковских сложностей «Норильский никель» передумал открывать торговое подразделение в ОАЭ, рассказали Bloomberg люди, знакомые с деятельностью компании. Зарегистрированный в Швейцарии «Еврохим» (основан попавшим под санкции Андреем Мельниченко, у которого есть паспорт ОАЭ и который в 2023 г. возглавил список российских миллиардеров журнала Forbes), в прошлом году провел в Дубае крупную презентацию. Однако в последние месяцы штат был значительно сокращен, а многие функции, включая PR, переведены в Москву. Причиной, по словам информированных источников, стала высокая стоимость жизни и аренды, проблем с банковским обслуживанием у «Еврохима» не возникало. В комментарии Bloomberg «Еврохим» назвал реорганизацию «обычным бизнес-процессом».

Некоторые опрошенные агентством россияне рассказали, что, поскольку война затягивается, а жить в Дубае дорого и не всегда удобно, в том числе из-за жаркого климата, они планируют переезжать. Иван Козлов, который занимался производными инструментами в «ВТБ капитале», после начала войны уехал с семьей в Турцию, а в мае 2022 г. перебрался в Дубай. Там он основал компанию Resolv Labs, которая предлагает инвестиционные инструменты, основанные на криптовалютах. Но теперь Козлов намерен перебраться в Европу – возможно, в Испанию, где живет его партнер по бизнесу.

Чемоданные настроения Козлов наблюдает и у других россиян, говоря про Дубай:

«Это как кафе в аэропорту, где все просто ждут своего рейса».