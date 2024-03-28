Госдеп: США передали России детальную информацию об угрозе теракта 28.03.2024, 22:47

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Вашингтон предупреждал Москву несколько раз.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предоставленная России информация о террористической угрозе была детальной.

«7 марта мы передали Москве предупреждение, мы предоставили четкую и детальную информацию о террористической угрозе в местах большого скопления людей», — сказал он на брифинге.

Миллер отметил, что «это было не первое предупреждение», переданное Москве.

Посольство США в России опубликовало 7 марта предупреждение об угрозе терактов в Москве. «Мы предоставляем эти предупреждения, потому что не хотим, чтобы в результате террористических атак гибли невинные люди», — пояснили там после атаки на «Крокус». Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон говорила, что Вашингтон поделился информацией с Москвой «в соответствии со своей давней политикой «обязанности предупреждать».