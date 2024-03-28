Госдеп: США передали России детальную информацию об угрозе теракта
- 28.03.2024, 22:47
- 2,350
Вашингтон предупреждал Москву несколько раз.
Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предоставленная России информация о террористической угрозе была детальной.
«7 марта мы передали Москве предупреждение, мы предоставили четкую и детальную информацию о террористической угрозе в местах большого скопления людей», — сказал он на брифинге.
Миллер отметил, что «это было не первое предупреждение», переданное Москве.
Посольство США в России опубликовало 7 марта предупреждение об угрозе терактов в Москве. «Мы предоставляем эти предупреждения, потому что не хотим, чтобы в результате террористических атак гибли невинные люди», — пояснили там после атаки на «Крокус». Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон говорила, что Вашингтон поделился информацией с Москвой «в соответствии со своей давней политикой «обязанности предупреждать».