закрыть
28 марта 2024, четверг, 23:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Госдеп: США передали России детальную информацию об угрозе теракта

  • 28.03.2024, 22:47
  • 2,350
Госдеп: США передали России детальную информацию об угрозе теракта

Вашингтон предупреждал Москву несколько раз.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что предоставленная России информация о террористической угрозе была детальной.

«7 марта мы передали Москве предупреждение, мы предоставили четкую и детальную информацию о террористической угрозе в местах большого скопления людей», — сказал он на брифинге.

Миллер отметил, что «это было не первое предупреждение», переданное Москве.

Посольство США в России опубликовало 7 марта предупреждение об угрозе терактов в Москве. «Мы предоставляем эти предупреждения, потому что не хотим, чтобы в результате террористических атак гибли невинные люди», — пояснили там после атаки на «Крокус». Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон говорила, что Вашингтон поделился информацией с Москвой «в соответствии со своей давней политикой «обязанности предупреждать».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников