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Единственную в Беларуси частную охранную компанию возглавил телохранитель Лукашенко

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  • 28.03.2024, 23:01
Единственную в Беларуси частную охранную компанию возглавил телохранитель Лукашенко

Создателем «ГардСервиса» называют Виктора Шеймана.

Расследователи проекта «Бюро» узнали, что единственную в Беларуси частную охранную компанию «ГардСервис», имеющую разрешение на применение огнестрельного оружия, возглавил Юрий Ольшевский. Он уже 20 лет телохранитель Лукашенко.

Новый руководитель «ГардСервиса» Юрий Ольшевский около 20 лет работает в службе безопасности Александра Лукашенко. Он сопровождал политика в зарубежных командировках: в 2017 году в Индию, в 2018 году в Китай, а в 2019-м – в Туркменистан.

Расследовательский проект «Бюро» отмечает, что жена Ольшевского Светлана Соколовская недавно стала депутатом Палаты представителей. С 1999 года она работает на различных должностях в Комитете госконтроля, с января 2010 года – первый заместитель председателя КГК по Минской области.

«ГардСервис» – это единственная в Беларуси частная охранная компания, которая имеет разрешение на применение огнестрельного оружия. Ольшевский уже третий директор фирмы с 2020 года. Ранее компанию возглавляли Евгений Чанов и Владимир Орех.

О деятельности этой компании известно немного. В ноябре прошлого года объединение BELPOL выпустило расследование о том, что «ГардСервис» имеет арсенал оружия и при этом охраняет только двух человек: соратника Лукашенко Виктора Шеймана и приближенного к беларусским властям бизнесмена Алексея Олексина. Фирма зарабатывает деньги через сомнительные схемы перепродажи недвижимости, бесплатно полученной от государства.

Создателем «ГардСервиса» называют Шеймана.

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