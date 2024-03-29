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Основатель криптобиржи FTX получил 25 лет тюрьмы

  • 29.03.2024, 2:34
Основатель криптобиржи FTX получил 25 лет тюрьмы
Сэм Бэнкман-Фрид

Его обвиняли в краже миллиардов долларов со счетов клиентов и обмане инвесторов.

Федеральный суд Нью-Йорка вынес приговор 32-летнему Сэму Бэнкману-Фриду, которого обвиняли в краже миллиардов долларов со счетов клиентов для совершения рискованных ставок. Он получил 25 лет лишения свободы, сообщает Financial Times.

Бэнкман-Фрид — основатель и гендиректор FTX Group — оператора зарегистрированной на Багамах криптовалютной биржи FTX. Отмечается, что он был одним из самых выдающихся персонажей в криптоиндустрии, а сейчас его деятельность называют одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории.

В суде он раскаялся и признал, что принял «ряд плохих решений» и ответственность за крах компании лежит на нем.

Адвокаты просили смягчить приговор и назначить их подзащитному не более 6,5 лет заключения, учитывая, что потерпевшим можно будет выплатить компенсацию в результате процедуры банкротства компании. Однако прокуратура настаивала на сроке в 50 лет, поясняя это тем, что если он освободится раньше, то может снова совершить подобное преступление.

Напомним, что компания FTX объявила о банкротстве 11 ноября 2022 года, после чего объявила себя банкротом, Бэнкман-Фрид покинул свой пост, а биржа перешла под внешнее управление.

В декабре 2022 года Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах по запросу США. Его обвинили также в организации схемы обмана инвесторов FTX, которые вложили в биржу в общей сложности 1,8 млрд долларов.

В ноябре 2023 года мужчину признали виновным присяжные суда в Нью-Йорке в хищении миллиардов долларов со счетов клиентов FTX, в обмане кредиторов хедж-фонда Alameda Research, где хранились средства клиентов криптобиржи. Кроме того, присяжные признали Сэма Бэнкмана-Фрида виновным в обмане инвесторов FTX и отмывании денег. Он признан виновным по семи пунктам обвинения. По ним общий срок наказания мог бы составить 115 лет.

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