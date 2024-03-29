закрыть
29 марта 2024, пятница, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сбит со второй ракеты: подробности крушения Су-27 в Крыму

2
  • 29.03.2024, 8:13
  • 10,196
Сбит со второй ракеты: подробности крушения Су-27 в Крыму

Самолет утонул в Черном море.

Падение Су-27 российских оккупантов над Крымом было не технической неисправностью, как это пытается подать кремлевская пропаганда, а результатом работы ПВО захватчиков.

Об этом пишут и украинские, и российские паблики. В российских Z-кругах утверждают, что в работе их ПВО якобы произошел сбой в системе «свой-чужой». По предварительной информации, самолет был сбит из комплекса С-400.

В то же время Телеграм-канал крымских партизан «Крымский ветер» пишет, ссылаясь на собственные источники, что Су-27 был сбит россиянами со второй ракеты.

Также Z-паблики утверждают, что уже через час после аварии были задержаны несколько офицеров ВКС. Российские пропагандисты жалуются, что это уже не первый случай «работы» ПВО по своим же самолетам, и пытаются в этом усмотреть предательство.

Украинские военные пока никак не комментируют инцидент с крушением Су-27 над Черным морем.

Напомним, что в четверг, 28 марта, российский военный самолет Су-27 упал в Черное море, что, в свою очередь, подтвердили «власти» Крыма.

Пилоту удалось катапультироваться: в качестве подтверждений россияне опубликовали соответствующие снимки.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников