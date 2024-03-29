Сбит со второй ракеты: подробности крушения Су-27 в Крыму

Сбит со второй ракеты: подробности крушения Су-27 в Крыму2
- 29.03.2024, 8:13
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Самолет утонул в Черном море.
Падение Су-27 российских оккупантов над Крымом было не технической неисправностью, как это пытается подать кремлевская пропаганда, а результатом работы ПВО захватчиков.
Об этом пишут и украинские, и российские паблики. В российских Z-кругах утверждают, что в работе их ПВО якобы произошел сбой в системе «свой-чужой». По предварительной информации, самолет был сбит из комплекса С-400.
В то же время Телеграм-канал крымских партизан «Крымский ветер» пишет, ссылаясь на собственные источники, что Су-27 был сбит россиянами со второй ракеты.
Также Z-паблики утверждают, что уже через час после аварии были задержаны несколько офицеров ВКС. Российские пропагандисты жалуются, что это уже не первый случай «работы» ПВО по своим же самолетам, и пытаются в этом усмотреть предательство.
Украинские военные пока никак не комментируют инцидент с крушением Су-27 над Черным морем.
Напомним, что в четверг, 28 марта, российский военный самолет Су-27 упал в Черное море, что, в свою очередь, подтвердили «власти» Крыма.
Пилоту удалось катапультироваться: в качестве подтверждений россияне опубликовали соответствующие снимки.