Сбит со второй ракеты: подробности крушения Су-27 в Крыму 2 29.03.2024, 8:13

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Самолет утонул в Черном море.

Падение Су-27 российских оккупантов над Крымом было не технической неисправностью, как это пытается подать кремлевская пропаганда, а результатом работы ПВО захватчиков.

Об этом пишут и украинские, и российские паблики. В российских Z-кругах утверждают, что в работе их ПВО якобы произошел сбой в системе «свой-чужой». По предварительной информации, самолет был сбит из комплекса С-400.

В то же время Телеграм-канал крымских партизан «Крымский ветер» пишет, ссылаясь на собственные источники, что Су-27 был сбит россиянами со второй ракеты.

Также Z-паблики утверждают, что уже через час после аварии были задержаны несколько офицеров ВКС. Российские пропагандисты жалуются, что это уже не первый случай «работы» ПВО по своим же самолетам, и пытаются в этом усмотреть предательство.

Украинские военные пока никак не комментируют инцидент с крушением Су-27 над Черным морем.

Напомним, что в четверг, 28 марта, российский военный самолет Су-27 упал в Черное море, что, в свою очередь, подтвердили «власти» Крыма.

Пилоту удалось катапультироваться: в качестве подтверждений россияне опубликовали соответствующие снимки.