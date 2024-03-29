Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко

29.03.2024, 9:38

3,022

В России произошел латентный госпереворот?

Вполне вероятно, что теракт в «Крокусе» был использован группой политиков в РФ, которые, де-факто совершили скрытый государственный переворот. И пока мы с большой долей вероятности можем говорить, что главным бенефициаром мог стать Николай Патрушев.

Надо начать с того, что мы до конца не можем понять, а что же это на самом деле было. И версия об ИГИЛ имеет нестыковки (главная – отсутствие идеологической базы у киллеров), и российская версия вызывает много вопросов (прежде всего из-за неорганизованности).

В конце концов, сейчас это хоть и важно, но вторично. Для меня важнее резкая радикализация всей российской вертикали, которая уже демонстрируется на всех уровнях:

новации с возвращением смертной казни;

изменение риторики Пескова и очевидный уже запрет на любые обтекаемые высказывания;

жесткая позиция посла России в Польше и демонстрация ненужной агрессивности;

применение «Цирконов» и т.д.

Все это совокупно говорит нам о резком смещении баланса сил в сторону самых радикальных элементов. И здесь, за всем этим мы можем видеть прежде всего главу российского совбеза, политика номер 2 в РФ Николая Патрушева.

Сразу хочу отметить, что в последние годы шло сближение, а с полномасштабным вторжением мы можем говорить о тандеме Патрушева и руководителя Ростеха Чемезова (по уровню влияния входит в топ-5 политиков РФ). Объединение этих двух фигур гарантирует сейчас полное преимущество над всеми другими башнями. Иными словами, мы видим резкий рост влияния одной группы при молчаливом согласии всех остальных. Более того, мы видим подстройку всех остальных под новую реальность.

Разумеется, за всем этим надо еще последить, но пока выглядит так, что родная структура Путина взяла своего питомца в тиски и забирает у него люфт для создания определенных балансов. Главный люфт, между прочим, это переговоры. Вся российская риторика сейчас пропитана исключительно агрессией и не предполагает никаких компромиссов, даже в деталях.

Повторюсь, пока за этим нужно следить, потому что ситуация сейчас не статична, а развивается каждый день. И здесь не нужно ждать кадровых решений. Следить надо прежде всего за риторикой. Если эта гипотеза подтвердится, это выход из любых переговоров и резкое движение в сторону превращения России в Иран. Плюс этого всего-навсего в том, что Патрушев будет ставить экономику в ущерб войне.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»