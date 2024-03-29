Путин заявил о возможном распаде России 29.03.2024, 10:23

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Глава Кремля нашел неожиданных «виновных».

В свете усиления ксенофобских настроений в российском обществе на фоне теракта в Москве Путин высказал озабоченность и тревогу по поводу возможного развала России.

По его словам, развал страны может произойти по вине Z-патриотов: именно эта категория людей составляют основу его электората.

Заявление было сделано в ответ на позицию и высказывания Z-патриотов, которые активно подогревают этническую напряженность внутри страны.

Как сообщает кремлевское информационное агентство ТАСС, Путин выразил недовольство и беспокойство по поводу заявлений о том, что «Россия только для русских».

Он отметил, что в России проживает 190 этнических групп и народностей и позиция Z-патриотов может стать источником разделения страны на этнической основе.

Российские СМИ отмечают, что вспышка ксенофобии внутри страны произошла после теракта в «Крокус Сити Холле», в котором были обвинены граждане Таджикистана. В России проживает около 10 миллионов граждан одной лишь таджикской национальности.