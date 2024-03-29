Сырский об отставке Залужного: Были веские причины 29.03.2024, 10:56

Это произошло во время активной фазы войны.

У президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены главнокомандующего ВСУ. Если это произошло во время активной фазы войны, то причины были веские.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу».

«У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это значит, что эти причины - веские» , - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что работал с Валерием Залужным с начала российского полномасштабного вторжения и даже раньше.

«Могу сказать, что все наши знания и весь опыт, приобретенный уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимальное поражение ударных группировок противника», - объяснил он.

Сырский добавил, что военное руководство отрабатывает алгоритмы работы органов военного управления на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий с учетом потребностей фронта.

«Наши штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. В этом на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления», - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский подтвердил, что состав Генштаба ВСУ и других военных органов был обновлен боевыми офицерами с практическим опытом.

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.