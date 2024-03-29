закрыть
29 марта 2024, пятница, 11:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сырский об отставке Залужного: Были веские причины

  • 29.03.2024, 10:56
Сырский об отставке Залужного: Были веские причины

Это произошло во время активной фазы войны.

У президента Украины Владимира Зеленского были причины для замены главнокомандующего ВСУ. Если это произошло во время активной фазы войны, то причины были веские.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью «Укринформу».

«У военных есть одна обязанность - мы не обсуждаем приказы, мы их выполняем. Так что если у президента страны, верховного главнокомандующего, были причины для такой замены, особенно во время активной фазы войны, - это значит, что эти причины - веские» , - отметил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что работал с Валерием Залужным с начала российского полномасштабного вторжения и даже раньше.

«Могу сказать, что все наши знания и весь опыт, приобретенный уже во время полномасштабной войны в боях с превосходящими силами противника, будут направлены на повышение эффективности наших действий и максимальное поражение ударных группировок противника», - объяснил он.

Сырский добавил, что военное руководство отрабатывает алгоритмы работы органов военного управления на всех уровнях. Речь идет о детальном, тщательном планировании действий с учетом потребностей фронта.

«Наши штабы должны знать все, без исключения, нужды фронта и владеть ситуацией на каждом его участке. В этом на первый план выходит квалификация офицеров, принадлежащих к органам военного управления», - сказал главнокомандующий ВСУ.

Сырский подтвердил, что состав Генштаба ВСУ и других военных органов был обновлен боевыми офицерами с практическим опытом.

Отставка Залужного

Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип