ISW: Россия применила новую тактику под Авдеевкой и сразу потерпела фиаско 29.03.2024, 11:58

Аналитики раскрыли подробности.

На Авдеевском направлении Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать бронетехнику, но уже потеряли несколько единиц в боях. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете.

По информации российских источников, 27 марта оккупанты якобы вышли на трассу Авдеевка — Новобахмутовка в районе Семеновки, однако аналитики не нашли доказательств подтверждения этого.

Зато заместитель командира украинской десантно-штурмовой бригады заявил, что противник пытается продвинуться в направлении Семеновки. По его словам, военные РФ в этом районе могут провести ротацию личного состава, отправить новые подразделения на фронт.

Кроме этого, он отметил, что недавно ВС РФ начали использовать бронетехнику, в том числе и танки. Однако враг уже потерял несколько единиц во время боев ха Орловку.

Аналитики отметили, что позиционные бои продолжались в районе населенных пунктов Семеновка, Бердычи, Тоненькое, Невельское, Первомайское.

Ситуация на Авдеевском направлении: данные Генштаба ВСУ

По сообщению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки, 28 марта, украинские военные отбили три атаки в районе Семеновки Донецкой области. Оккупанты пытались выбить подразделения ВСУ с занимаемых рубежей.

Напомним, 27 марта лейтенант Вооруженных сил Украины с позывным «Алекс» сообщил, что в районе Авдеевки Донецкой области ВСУ стабилизировали ситуацию. В частности, украинцы смогли продвинуться в районе населенного пункта Бердычи.

В тот же день заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что на Авдеевском направлении снизилась динамика наступления ВС РФ. По его словам, противник был вынужден локализовать свои атаки.