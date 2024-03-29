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Цены на золото обновили исторический максимум

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  • 29.03.2024, 13:21
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Цены на золото обновили исторический максимум

Третий раз за месяц.

Стоимость золота выросла в ходе торгов 28 марта до 2254,8 доллара за тройскую унцию, обновив исторический максимум. Прежний рекорд был зафиксирован 21 марта – 2224 доллара за унцию, а 8 марта стоимость драгметалла в ходе торгов на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) поднялась выше 2200 долларов за унцию, сообщают «Детали».

Причиной очередного скачка цены драгметалла стало заявление Федеральной резервной системы США о намерении провести три снижения ключевой ставки в этом году. Аналитики полагают, что после начала снижения процента цена на золото может достичь 2300-2400 долларов.

За последний месяц золото подорожало более чем на 10%. Ожидания инвесторов относительно начала процесса снижения процентных ставок в США и Европе уже этим летом подталкивают инвесторов к инвестициям как в акции, так и в криптовалюту и золото.

Во время своего выступления на слушаниях в сенате США на прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что ФРС недалека от того, чтобы начать снижать процентную ставку. Согласно рыночным оценкам сроков начала снижения процентной ставки в США, вероятность снижения на майском заседании составляет всего 4%, на июньском – около 60%.

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