Перед выходными в Беларуси ограничили посещение лесов 2 29.03.2024, 13:36

Сразу в 40 районах.

В стране увеличили число районов, где введено ограничение на посещение лесов. Это следует из карты, опубликованной Минлесхозом.

Судя по предоставленным данным, больше всего районов, где надо с осторожностью отправляться в лесной массив, находится в Брестской области.

В этом регионе под ограничения не попал только Каменецкий район. Также свободно посещать лес можно во всей Витебской области.

Перед выходными в Беларуси всего ограничили посещение лесов в 40 районах. Пять из них в Гродненской области – Вороновский, Лидский, Берестовицкий, Волковысский и Свислочский районы.

В столичном регионе ограничения на посещения лесов введены в 10 районах: Столбцовском, Дзержинском, Минском, Логойском, Смолевичском, Березинском, Борисовском, Пуховичском, Солигорском и Червенском.

Что касается Гомельской и Могилевской областей, то здесь стоит аккуратно ступать в лесу в двух и десяти районах соответственно.

Ограничения введены в Житковичском, Октябрьском, Белыничском, Бобруйском, Быховском, Глусском, Кировском, Кличевском, Круглянском, Могилевском, Осиповичском и Шкловском районах.

Строгое наказание

При введении ограничений беспрепятственно можно ходить в лес за грибами или ягодами только пешком. А вот въезжать в такую зону на автомобиле запрещено. Разводить костры – тем более.

Если действует запрет, то вход в лес закрыт всем. Правда, как уточняют в Минлесхозе, работники лесных хозяйств, обнаружив нарушителя, в большинстве случаев проводят лишь профилактическую беседу с ним.

Но если будет установлен злостный нарушитель, который разожжет костер или бросит окурок, тогда ему назначат штраф. Размер взыскания за нарушение, от которого лес не пострадал, может составить 12 базовых величин.

Если из-за костра лес загорится, то штраф увеличится до 30 базовых величин.