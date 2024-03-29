The Times: Российские войска снова могут оказаться под Киевом 3 29.03.2024, 13:42

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Запад должен усилить помощь Украине, поскольку в случае ее падения следующей целью российского диктатора Владимира Путина могут стать страны Европы – худшие сценарии уже рассматривают во многих правительствах.

Об этом в издании The Times написал колумнист Иен Мартин.

Он отмечает, что война в Украине двигается не в сторону «замороженного конфликта», а «кошмарный сценарий становится реальностью».

«На дворе июль и российская армия стоит у ворот Киева. Президент Зеленский выступает в экстренном эфире и повторяет слова, впервые сказанные в феврале 2022 года, что ему не нужно ехать из Украины. Нет, ему нужны боеприпасы, чтобы остаться и сражаться с россиянами. Если бы только Запад прислушался и сделал больше, когда отважные украинцы умоляли о помощи, это могло бы изменить ситуацию. Пока союзники ссорились, а Соединенные Штаты наконец предоставили еще 60 миллиардов долларов помощи, когда весна переходила в лето, войска Путина прорвали линии на юге и востоке. Отступающим украинским войскам удалось только замедлить продвижение. Когда россияне приблизились к столице, новая волна беженцев бежала из Украины в поисках защиты от непрерывных бомбардировок», - говорится в материале.

Мартин подчеркнул, что именно такой кошмарный сценарий сейчас рассматривают западные политики. События заставляют военных и гражданских лидеров в Лондоне, Вашингтоне, Париже и Брюсселе разрабатывать план катастрофического крушения украинских войск, лишенных необходимого оружия и боеприпасов.

По его словам, вопреки распространенному мнению, что война в Украине - это вечный «замороженный конфликт», на линии фронта идет острая борьба, и существует реальный риск того, что украинские силы будут отброшены.

В случае поражения Украины, отмечает автор, следующей целью российского диктатора Владимира Путина могут стать страны Европы. Правительства, которые больше всего поддерживают Украину, явно обеспокоены возможностью худших сценариев.

«Президент Макрон четко ощутил опасность и пытается направить Запад к более силовому подходу, повышая возможность введения наземных войск. Другие страны, например Германия, решительно это отрицают. Когда, наконец, будет понятно, что мир для европейского населения гарантируется только силой? Когда Украина упадет и Путин перейдет к угрозе странам Балтии, Польши, Финляндии, Швеции или Норвегии? Никто, кто является сторонником украинского самоопределения против российского варварства, не хочет, чтобы этот кошмарный сценарий осуществился. Но ставки очень высоки».

Автор колонки процитировал опрос, проведенный Европейским советом по международным отношениям в январе этого года в 12 странах, показавший, что только 10% опрошенных считают, что Украина может победить. Около 37% убеждены, что наиболее вероятен компромисс, а 19,5% считают, что Россия в конечном счете победит.

Колумнист также напомнил, что возможны и другие сценарии, кроме военного поражения Украины. К примеру, в России может произойти государственный переворот или Дональд Трамп в случае победы на выборах в США может попытаться навязать прекращение огня и де-факто заставить Украину капитулировать.