Робота Emo научили предвидеть улыбку человека и улыбаться одновременно 29.03.2024, 19:24

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Робот под названием Emo научился синхронизировать свою улыбку с улыбкой человека. Об этом говорится в материале, опубликованном в журнале Science Robotics.

Эта новая возможность робота, разработанного учеными, требовала развития технологии, позволяющей улавливать и быстро обрабатывать изменения в тональности голоса и мимических проявлениях, до сих пор тяжелых для машин.

Emo успешно предвидел улыбку еще за 839 миллисекунд до того, как человек действительно улыбнулся. Это позволяет ему мгновенно реагировать, активируя свои моторы для воспроизведения улыбки вместе с человеком. Для тренировки правильных мимических выражений Emo поставили перед камерой, где он мимикировал разные движения лица, что позволило ему изучить правильное сопоставление выражений лица с активацией моторов.

В настоящее время Emo еще не может поддерживать разговор, однако ученые уже работают над расширением его возможностей в этом направлении. Они планируют интегрировать в робота большую языковую модель, что позволит ему общаться.