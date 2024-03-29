Tesla готовится совершить революцию в сборке авто 2 29.03.2024, 22:19

1,372

Компания планирует создать электрокар за $25 тысяч.

Tesla планирует отразить более дешевую конкуренцию со стороны Китая с помощью электромобиля стоимостью $25 тыс. Для этого компания намерена пересмотреть традиционный процесс сборки авто на конвейере.

Компания Tesla намеревается перейти к «распакованному» подходу в сборке автомобилей, который больше похож на сборку LEGO, чем на традиционную производственную линию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Вместо большого прямоугольного автомобиля, движущегося по линейному конвейеру, детали собираются одновременно в определенных местах, а в конце объединяются в единое целое.

Tesla заявляет, что это изменение может сократить производственные площади более чем на 40%, что позволит автопроизводителю строить будущие заводы гораздо быстрее и с меньшими затратами.

Если новый процесс сборки окажется успешным, компания сможет сократить производственные затраты вдвое.

Это будет ключом к поставке достаточно дешевого автомобиля, чтобы поддержать спрос, который в последнее время замедлился и оказал давление на цену акций производителя электромобилей.

В прошлом, 2023 году Tesla поставила 1,8 млн автомобилей, но планирует поставить 20 млн машин к 2030 году. Для этого ей потребуются гораздо более дешевые модели авто.

Компания Маска имеет преимущество перед автопроизводителями с давним прошлым в адаптации к новым, потенциально более дешевым технологиям производства.

Заводы Tesla новее, чем большинство других, а некоторые из них еще даже не строятся, поэтому компания может легче и дешевле адаптировать свои мощности для работы по передовым методам производства, отмечает Bloomberg.