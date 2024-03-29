закрыть
29 марта 2024, пятница, 22:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Tesla готовится совершить революцию в сборке авто

2
  • 29.03.2024, 22:19
  • 1,372
Tesla готовится совершить революцию в сборке авто

Компания планирует создать электрокар за $25 тысяч.

Tesla планирует отразить более дешевую конкуренцию со стороны Китая с помощью электромобиля стоимостью $25 тыс. Для этого компания намерена пересмотреть традиционный процесс сборки авто на конвейере.

Компания Tesla намеревается перейти к «распакованному» подходу в сборке автомобилей, который больше похож на сборку LEGO, чем на традиционную производственную линию. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Вместо большого прямоугольного автомобиля, движущегося по линейному конвейеру, детали собираются одновременно в определенных местах, а в конце объединяются в единое целое.

Tesla заявляет, что это изменение может сократить производственные площади более чем на 40%, что позволит автопроизводителю строить будущие заводы гораздо быстрее и с меньшими затратами.

Если новый процесс сборки окажется успешным, компания сможет сократить производственные затраты вдвое.

Это будет ключом к поставке достаточно дешевого автомобиля, чтобы поддержать спрос, который в последнее время замедлился и оказал давление на цену акций производителя электромобилей.

В прошлом, 2023 году Tesla поставила 1,8 млн автомобилей, но планирует поставить 20 млн машин к 2030 году. Для этого ей потребуются гораздо более дешевые модели авто.

Компания Маска имеет преимущество перед автопроизводителями с давним прошлым в адаптации к новым, потенциально более дешевым технологиям производства.

Заводы Tesla новее, чем большинство других, а некоторые из них еще даже не строятся, поэтому компания может легче и дешевле адаптировать свои мощности для работы по передовым методам производства, отмечает Bloomberg.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина