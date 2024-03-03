Среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны 1 3.03.2024, 17:16

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Британская разведка объяснила, о чем это свидетельствует.

Потери российской оккупационной армии в личном составе за февраль 2024 достигли рекорда с начала полномасштабной войны. Каждые сутки количество оккупантов, которые выбывают из строя, колеблется в пределах 1 тыс. человек.

Такие цифры свидетельствуют о приверженности страны-агрессора к войне на истощение. Как пишет obozrevatel.com, об этом в соцсети Х сообщает военная разведка Великобритании.

По информации британской разведки, февраль 2024 года стал самым результативным по уничтожению личного состава оккупационной армии РФ.

В разведывательном ведомстве подчеркнули, что увеличение среднедневной нормы потерь России отражает приверженность агрессора массовой и истощающей войне.

Враг начал терять больше человеческого ресурса, однако, получил взамен результат по всей линии фронта. Разведка Британии констатировала, что россияне увеличили давление на позиции украинских войск по всему фронту.

Также в ведомстве отметили, что на сегодняшний день потери России убитыми и ранеными во время полномасштабной агрессии против Украины превышают 350 тыс. человек.