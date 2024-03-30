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Британская разведка показала результаты ударов ВСУ по Севастополю

  • 30.03.2024, 8:33
  • 2,568
Британская разведка показала результаты ударов ВСУ по Севастополю

Опубликованы спутниковые фото.

Разведка Соединенного Королевства опубликовала спутниковые снимки атаки Украины на объекты Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, которая была осуществлена 24 марта этого года, а также провела их анализ. 

Выводы разведчиков опубликованы в новом обзоре Минобороны Великобритании

В сообщении говорится, что в результате этой операции украинских военных были подбиты два российских БДК класса «Ропуха» и разведывательный корабль «Юрий Иванов», а также танки. 

Кроме того, повреждения получили три здания центра связи ЧФ РФ. 

Британская разведка акцентирует внимание на том, что что серия успешных атак Украины на объекты ЧФ РФ в Севастополе заставила врага перемещать дорогостоящие корабли в восточную часть Черного моря. 

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