Британская разведка показала результаты ударов ВСУ по Севастополю
- 30.03.2024, 8:33
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Опубликованы спутниковые фото.
Разведка Соединенного Королевства опубликовала спутниковые снимки атаки Украины на объекты Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, которая была осуществлена 24 марта этого года, а также провела их анализ.
Выводы разведчиков опубликованы в новом обзоре Минобороны Великобритании.
В сообщении говорится, что в результате этой операции украинских военных были подбиты два российских БДК класса «Ропуха» и разведывательный корабль «Юрий Иванов», а также танки.
Кроме того, повреждения получили три здания центра связи ЧФ РФ.
Британская разведка акцентирует внимание на том, что что серия успешных атак Украины на объекты ЧФ РФ в Севастополе заставила врага перемещать дорогостоящие корабли в восточную часть Черного моря.