Транспортная «война» в разгаре: в Литве задержали авто белоруса 1 30.03.2024, 9:10

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Накануне Вильнюс ввел ограничения по машинам, которые едут в Беларусь.

Литовская таможня сообщила, что сейчас применяет более строгие меры по пропуску машин и задержала перевезенный в Беларусь для продажи автомобиль BMW. Об этом указано на сайте таможенной службы соседней страны. Напомним, 29 марта стало известно, что Литва вслед за Польшей и Латвией перестала пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах с двигателем больше 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро.

Как сообщается, на автопропускном пункте «Шальчининкай» сотрудники Вильнюсской территориальной таможни задержали автомобиль BMW X1, которым управлял белорус. Стоимость машины — 26 230 евро.

Литовские таможенники предварительно установили, что белорус перевозил автомобили, зарегистрированные в Евросоюзе, в третьи страны в коммерческих целях. В этом случае машину рассматривали как товар. В итоге на белоруса составили протокол об административном правонарушении. «Нарушителям грозит штраф и конфискация автомобиля», — сообщает литовская таможенная служба.

Как писал сайт Charter97.org, ночью 23 марта в специальных чатах, а позже в СМИ начала появляться информация о том, что Польша приостановила пропуск приобретенных у разных стран Европы автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

Вслед за Польшей перестала пускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах Латвия.