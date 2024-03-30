закрыть
30 марта 2024, суббота, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Транспортная «война» в разгаре: в Литве задержали авто белоруса

1
  • 30.03.2024, 9:10
  • 10,042
Транспортная «война» в разгаре: в Литве задержали авто белоруса

Накануне Вильнюс ввел ограничения по машинам, которые едут в Беларусь.

Литовская таможня сообщила, что сейчас применяет более строгие меры по пропуску машин и задержала перевезенный в Беларусь для продажи автомобиль BMW. Об этом указано на сайте таможенной службы соседней страны. Напомним, 29 марта стало известно, что Литва вслед за Польшей и Латвией перестала пропускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах с двигателем больше 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро.

Как сообщается, на автопропускном пункте «Шальчининкай» сотрудники Вильнюсской территориальной таможни задержали автомобиль BMW X1, которым управлял белорус. Стоимость машины — 26 230 евро.

Литовские таможенники предварительно установили, что белорус перевозил автомобили, зарегистрированные в Евросоюзе, в третьи страны в коммерческих целях. В этом случае машину рассматривали как товар. В итоге на белоруса составили протокол об административном правонарушении. «Нарушителям грозит штраф и конфискация автомобиля», — сообщает литовская таможенная служба.

Как писал сайт Charter97.org, ночью 23 марта в специальных чатах, а позже в СМИ начала появляться информация о том, что Польша приостановила пропуск приобретенных у разных стран Европы автомобилей с объемом двигателя более 1,9 литра.

Вслед за Польшей перестала пускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах Латвия.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина