закрыть
30 марта 2024, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Украина создает армию муляжей

  • 30.03.2024, 12:37
  • 1,888
The Telegraph: Украина создает армию муляжей

Ее создают на секретных предприятиях.

Украинских предпринимателей привлекают к созданию «потемкинской армии». Они производят ее «на секретных складах» на западе Украины, пишет The Telegraph.

Одна только фирма, с руководителем которой пообщалось издание, построила более 200 макетов ПТУР «Стугна» и два орудия Д-20, которые уже развернуты на фронте. Стоимость одной псевдо-ракетной установки составляет около тысячи гривен.

Также уже поступил заказ на изготовление макета ЗРК «Пэтриот». Он обойдется примерно в 10 тысяч долларов. Также украинцы имитируют системы «Старлинк», по которым также бьют россияне. Ложные терминалы размещают рядом с настоящими, чтобы сбить с толку российскую разведку.

Однако украинские военные признают, что «им нужно настоящее оружие, потому что выиграть войну только с настоящим оружием».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина