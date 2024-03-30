The Telegraph: Украина создает армию муляжей 30.03.2024, 12:37

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Ее создают на секретных предприятиях.

Украинских предпринимателей привлекают к созданию «потемкинской армии». Они производят ее «на секретных складах» на западе Украины, пишет The Telegraph.

Одна только фирма, с руководителем которой пообщалось издание, построила более 200 макетов ПТУР «Стугна» и два орудия Д-20, которые уже развернуты на фронте. Стоимость одной псевдо-ракетной установки составляет около тысячи гривен.

Также уже поступил заказ на изготовление макета ЗРК «Пэтриот». Он обойдется примерно в 10 тысяч долларов. Также украинцы имитируют системы «Старлинк», по которым также бьют россияне. Ложные терминалы размещают рядом с настоящими, чтобы сбить с толку российскую разведку.

Однако украинские военные признают, что «им нужно настоящее оружие, потому что выиграть войну только с настоящим оружием».