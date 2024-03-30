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В Минске пропали из расписания рейсы популярной турецкой авиакомпании

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  • 30.03.2024, 13:10
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В Минске пропали из расписания рейсы популярной турецкой авиакомпании

Она попала под санкции.

ЕС ограничил полеты через Европу турецкой Southwind Airlines. Авиакомпании запретили взлетать, летать и приземляться в Европе, обосновав это санкционным регламентом в отношении РФ. Решение было принято 28 марта, сообщило издание turizmguncel.

Последний рейс по маршруту Стамбул-Минск над территорией ЕС авиакомпания выполнила 28 марта. Следующий за ним по тому же маршруту (STW625) с 29 на 30 марта уже проходил над территорией РФ.

А дальше все совсем непонятно. Самолет, который прилетел в Минск сегодня ночью, должен был вылететь обратно в Стамбул в 01:35, но этого не произошло — самолет все еще в Минске, а его вылет обозначен как отмененный.

Более того, с сайта авиакомпании пропали из продажи вообще все билеты на дальнейшие рейсы в/из Минска.

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