На границе Беларуси и ЕС начали разворачивать фуры 11 30.03.2024, 13:52

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Лазейки для обхода санкций закрывают.

На границе ЕС и Беларуси, помимо авто, стали разворачивать и другие товары. В компаниях говорят, что больше всего сложностей с грузами — на литовской границе, пишет Office Life.

Представители компаний-импортеров рассказали ресурсу, что ситуация с другими товарами такая же, как с ввозом автомобилей, когда на границе с ЕС ссылаются на европейское законодательство, в которое внесены поправки Регламентом Совета ЕС № 2024/745 от 23 февраля в рамках 13-го пакета санкций.

В итоге с 23 марта проблемы возникли с грузами, которые пересекали европейскую границу и направлялись в Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Грузию, Турцию, ОАЭ. По сути, речь идет о применении вторичных санкций по отношению к России.

Напомним, ранее Евросоюз в рамках санкций запретил поставки в Россию ряда автомобилей. Однако они продолжились с обходом санкций через Беларусь и другие страны, в том числе с использованием схемы ложного транзита. В марте Литва, Польша и Латвия прекратила выпускать автомобили на транзитных номерах с объемом двигателя более 1.9 литра.