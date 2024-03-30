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Британия готовит новое оружие в возможной войне против РФ

  • 30.03.2024, 16:57
  • 4,180
Британия готовит новое оружие в возможной войне против РФ

Его используют элитные британские коммандос за Полярным кругом.

Элитные британские коммандос на учениях за Полярным кругом использовали собак для снабжения войск боеприпасами и продовольствием. Группа военной поддержки тренировалась с хаски в северной части Норвегии. Об этом пишет The Daily Mail.

К такому способу прибегли после того, как представитель комиссии консерваторов по обороне Марк Франсуа признал, что в войне против путинской России у Великобритании закончатся боеприпасы и бронетехника меньше чем за два месяца.

Специалисты из полка материально-технического снабжения находят способы, как задействовать собак в рискованных миссиях на территорию противника.

Группа, известная как Whisky Squadron (эскадрон хаски), состоит из опытных инженеров, логистов, водителей и солдат охраны, которые различными способами добираются к указанным локациям под покровом темноты.

На опубликованном видео собаки пробираются по дикой местности в Арктике. Команда военных работала с норвежской организацией Riverland Husky, изучалось расстояние, которое эта порода может преодолеть, скорость и выносливость на заснеженной местности.

«Мы боремся с угрозой высокотехнологичного оружия и рассматриваем низкотехнологичные и малозаметные решения, такие как собаки-хаски, для пополнения запасов передовых сил», — объяснил капитан Королевской морской пехоты Эл Хантер.

Whiskey Squadron появился всего шесть месяцев тому назад.

По словам морского пехотинца Роберта Сварта, молодые бойцы хотят приехать в Норвегию и испытать себя в одних из самых сложных условий в мире.

Рядовой Джеймс Гледхилл, специалист по снабжению Королевского логистического корпуса, добавил: «Будучи молодым солдатом, вы читаете новости и видите, что происходит сегодня в Украине. Я думаю, что это больше, чем любые другие учения, служит репетицией миссии. Конечно, мы готовы, если случится худшее, встать плечом к плечу с нашими норвежскими партнерами».

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