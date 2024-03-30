Стали известны новые подробности о запрете вывоза авто в Беларусь через Литву 30.03.2024, 19:45

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В некоторых случаях белорусам удается пройти литовскую таможню.

Вчера стало известно о том, что Литва запрещает вывоз автомобилей с мотором 1,9 л и более и стоимостью свыше 50 000 евро.

Читатели autogrodno.by пишут, что все же им удавалось пересечь границу.

Например, читатель сообщил, что после выхода вчерашней новости приехал на Мядининкай на БМВ с мотором 3,0 и литовцы пропустили. Другие пользователи тоже пишут, что одни автомобили проезжают, другие нет.

Подробнее о ситуации рассказывает ABW.BY:

Для прохождения литовской таможни на данный момент обязательно наличие именно литовской экспортной декларации, подтверждающей приобретение автомобиля в стране. Новшество коснулось как юридических, так и физических лиц.

В течение дня 29 марта на литовской стороне также наблюдался сбой в работе базы электронных деклараций: таможенники просто не видели в базе открытые EX, что создало дополнительные трудности. Разворачивали все автомобили на транзитных номерах.

На данный момент, чтобы пройти литовскую таможню, необходимо выполнение нескольких условий:

платеж за автомобиль должен быть произведен от гражданина Республики Беларусь непосредственно продавцу;

автомобиль должен быть куплен в Литве либо импортирован в страну литовской компанией;

автомобиль не должен попадать под санкции (объем двигателя – до 1,5 литра, стоимость – до €50 000).

Кроме этого, после растаможивания автомобиля покупатель должен в течение 30 дней предоставить таможенным органам Литвы оформленный в Беларуси технический паспорт, таможенное удостоверение и таможенную декларацию на товар. В противном случае у фирмы-продавца могут возникнуть серьезные проблемы – вплоть до прекращения деятельности.

В отношении автомобилей, следующих транзитом через литовскую территорию из США, проблем пока не было.