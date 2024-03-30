закрыть
30 марта 2024, суббота, 23:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Харькове прогремели взрывы

  • 30.03.2024, 22:42
  • 1,838
В Харькове прогремели взрывы

Есть «прилет» по жилой застройке.

Сегодня, 30 марта, к вечеру в Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях», - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Синегубов объяснил, что российские оккупанты снова наносят удары. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:16 выглядит так:

Обновлено в 22:25

Мэр города Харьков Игорь Терехов рассказал, что в городе зафиксирован «прилет» по району жилой застройки.

«Опять прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. Россия - государство террорист», - сообщил он.

Обновлено в 22:30

Синегубов сообщил, что профильные службы осматривают место попадания.

«На эту минуту информация о пострадавших не поступала», - добавил глава ОВА.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин