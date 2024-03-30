В Харькове прогремели взрывы 30.03.2024, 22:42

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Есть «прилет» по жилой застройке.

Сегодня, 30 марта, к вечеру в Харькове были слышны звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.

«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях», - подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Синегубов объяснил, что российские оккупанты снова наносят удары. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:16 выглядит так:

Обновлено в 22:25

Мэр города Харьков Игорь Терехов рассказал, что в городе зафиксирован «прилет» по району жилой застройки.

«Опять прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. Россия - государство террорист», - сообщил он.

Обновлено в 22:30

Синегубов сообщил, что профильные службы осматривают место попадания.

«На эту минуту информация о пострадавших не поступала», - добавил глава ОВА.