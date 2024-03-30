В Харькове прогремели взрывы
- 30.03.2024, 22:42
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Есть «прилет» по жилой застройке.
Сегодня, 30 марта, к вечеру в Харькове были слышны звуки взрывов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова.
«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях», - подчеркнул глава Харьковской ОВА.
Синегубов объяснил, что российские оккупанты снова наносят удары. Карта воздушных тревог по состоянию на 22:16 выглядит так:
Обновлено в 22:25
Мэр города Харьков Игорь Терехов рассказал, что в городе зафиксирован «прилет» по району жилой застройки.
«Опять прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. Россия - государство террорист», - сообщил он.
Обновлено в 22:30
Синегубов сообщил, что профильные службы осматривают место попадания.
«На эту минуту информация о пострадавших не поступала», - добавил глава ОВА.