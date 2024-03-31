Украинский дрон забросил гранату прямо в люк российского танка Т-90М «Прорыв» 3 31.03.2024, 10:42

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Видеофакт.

Украинский дрон забросил гранату прямо в люк российского танка Т-90М «Прорыв».

Видео опубликовал украинский военкор, главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

«Так горит нарядный аналоговнетный танк Т-90М «Прорыв». «Гордость российского оборонпрома» на этом конкретном участке фронта оттащить на украинские позиции не удалось, поэтому он был уничтожен пилотами подразделения аэроразведки Shadow точным скидом гранаты в открытый люк», — написал Бутусов.