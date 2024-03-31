Погода в Беларуси бьет рекорды 1 31.03.2024, 12:16

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Фото: Charter97.org

Самым теплым местом вчера днем был Брест.

На всех метеостанциях Беларуси, кроме Гродно, 30 марта были обновлены дневные температурные рекорды за весь период метеонаблюдений, пишет «Позірк». А в Минске и еще на 25 метеостанциях (более половины) зафиксированы исторические максимумы марта.

До повторения абсолютного рекорда месяца по всей стране не хватило 0,1°С, следует из сравнительного анализа оперативных и архивных данных Белгидромета, проведенного изданием.

Самым теплым местом вчера днем был Брест. Там воздух прогрелся до + 23 °C, местный месячный экстремум был превышен на 0,4°С (30 марта 1968 года он составлял + 22,6°С). Месячный рекорд для всей страны держится с 19 марта 1990 года (+ 23,1°С в Лельчицах).

В Минске новый мартовский максимум составляет 19,9°С выше нуля (19 марта 1990 года и 23 марта 2014 года было 18,9 °С). В Борисове рекорд месяца продержался 121 год — 19,8°С против 19,7°С 28 марта 1903 года.