Почти весь флот РФ сбежал из Крыма 2 31.03.2024, 12:27

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Остался лишь один корабль.

Черноморский флот РФ почти в полном составе покинул временно оккупированный Крым. Такое заявление сделал капитан 3 ранга, спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук:

«Основной силой у них в Крыму считался флот. Сейчас он фактически чуть ли не в полном составе Крым покинул. Я имею в виду, что большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного неудачника, который до сих пор не запустил ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет. Это я про «Циклон» сейчас», – рассказал он в эфире телеканала «Мы — Украина».

Также перебазированы основные боевые единицы, подчеркнул спикер Военно-морских сил ВСУ.

«Можно сказать, что там оставили если не тех, кого не жалко, то тех, кого, видимо, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске. Конечно, там остается некоторый состав кораблей, но самые ценные активы выведены», – резюмировал он.