Ресторатор рассказал, что надо добавить в маринад для очень нежного шашлыка 3 31.03.2024, 13:11

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Рецепт из пяти ингредиентов.

Украинский кулинарный эксперт и ресторатор Евгений Клопотенко на своем сайте рассказал, как приготовить маринад из темного пива для говяжьего шашлыка без использования лука.

«Солод насыщает мясо оригинальным вкусом и делает его нежным на вкус», – объяснил Клопотенко.

Приготовление:

— нарежьте мясо на кусочки, посолите по вкусу и влейте немного масла;

— затем влейте пиво, чтобы оно полностью покрыло мясо;

— добавьте раздавленные зубчики чеснока для более насыщенного аромата, несколько листочков лаврового листа и горчицу в зернах;

— посолите по вкусу и тщательно перемешайте.

Эксперт отметил, что при обжаривании алкоголь из пива улетучится, а насыщенный вкус солода и ржаного хлеба останется.