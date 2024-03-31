Недоимперия умирает Александр Кочетков

31.03.2024, 13:59

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Александр Кочетков

Когда ждать ее конца?

Если кратко, то недоимперия «русского мира» нежизнеспособна, потому что она противоестественна, регрессивна, неэффективна, кощунственна, бесплодна. Попробую объяснить.

История, по моему убеждению – не совсем наука, потому что имеет дело с бездоказательными (и конъюнктурными!) интерпретациями событий. В отличие от археологии, которая изучает материальные артефакты прошлых времен. Так вот, археология подтверждает: народы и, соответственно, государства – как люди: появляются, существуют, проходя разные стадии развития, и исчезают. Некоторые оставляют после себя исторические воспоминания, большинство на это неспособны.

Малые государства исчезают, потому что их захватывают/поглощают более мощные и развитые. Империи – потому что перестают быть лидерами социального, экономического и технического прогресса, теряют адекватную связность и управляемость своих территорий и распадаются. СССР – свежий пример.

Кремль суперуспешно превратил Россию в патриархальную средневековую диктатуру. Привычные атрибуты идейность, благосостояние, безопасность, не говоря уже о правах и свободах – превратились в чисто пропагандистские симулякры. Все держится на внутреннем терроре и внешней агрессии. Эти скрепы – как реанимация: эффективно, но ненадолго.

Сегодня в недоимперии можно получить пять лет зоны за пост в соцсети. Завтра они вернут смертную казнь, и за нелояльный пост будут расстреливать. Потому что террор похож на наркотик: чтобы действовал, дозу надо постоянно увеличивать. А что дальше, когда пуля в голову будет фактически за что угодно?

Региональные вожди ради собственной безопасности, начнут отдаляться от маниакального Кремля с его бесноватыми депутатами и пропагандонами. Протекторат Китая в этом смысле выглядит вполне привлекательным.

Вот только не надо про Сталина! Действительно, сталинский общенациональный ГУЛАГ был стабильным. Потому что там, кроме террора, была общая привлекательная идея. Советские люди строили светлый коммунистический рай, мечтали о покорении Вселенной и верили, что все трудности – временные. СССР во времена Сталина был реально, а не в мультиках одной из самых развитых стран мира.

И тогда убирали с должности (а то и из жизни) за любую серьезную ошибку, что и обеспечивало необходимый уровень кадров. А путин держит возле себя всех уродов во главе с проспиртованным медведевым. Кадровые ротации – исключительно за счет «своих». Поэтому руководители в россии и планируют выпускать «карбюраторы для электроавтомобилей» (не шутка).

Но с идеологией – еще хуже. На днях в Москве в главном православном храме состоялся некий «народный собор», о котором у нас много пишут, что он провозгласил Украине «священную войну». Но не это является главным в том сборище.

На нем однозначно определено, что для настоящего россиянина высшей ценностью и даже смыслом жизни является «русский мир». Да, тот самый «русский мир», который сейчас безжалостно уничтожает русскоязычных украинцев Харьковщины, Николаевщины, Херсонщины, Одесщины.

Казалось бы, что смыслом жизни христианина, тем более, священника, является путь к Богу, чтобы воссоединиться с Ним в Царстве Небесном. А для атеистов смысл жизни, видимо – в поиске счастья и своего предназначения. Но в Кремле решили – нет. Россияне созданы для того, чтобы убивать и быть убитыми за химеры, которые придумывает сумасшедший типа Дугина и поддерживаю людоед вроде Путина.

Такая идеологическая конструкция никоим образом не может быть устойчивой. Потому что туда не вписываются все остальные граждане рф, для которых патриарх Кирилл – никто. А также те мигранты, которых Россия понавезла к себе, потому что «белым русским людям», видишь ли, не годится заниматься подметанием дворов и другой грязной работой.

Думаю, что в свое время кадыровцы – сегодняшняя опора режима – перережут глотки тем, кто придумал этот соборный бред, и укоротят уши тем, кто поддержал.

Сейчас у недоимперии нет ни привлекательного видения будущего, ни точек стабильности, которые могли бы расширяться. «Война против всего мира во главе с англосаксами», «наказание тех, на кого россияне обижены, потому что живут лучше них», «уничтожение предателей-украинцев, которые брезгуют быть младшими братьями» – это все возбудители негативной общественной энергии.

Гной со сгустками крови – субстанция, которая скрепляет, но не дольше, чем длится совместное преступление. А Россия – гниет. Заживо. И горе тем, кто как мы, волею судьбы оказались рядом.

Хорошо, а когда недоимперия падет? Не раньше, чем потерпит сокрушительное поражение от Украины и ее союзников. А еще надо принципиально сократить ресурсы, которые Россия в состоянии тратить на войну.

Наши партнеры и союзники должны не оттягивать этот момент, а наоборот, максимально его приблизить. Потому что медленно, постепенно агонизирующая недоимперия успеет достать всех, а не только Украину и Европу.

Александр Кочетков, «Фейсбук»