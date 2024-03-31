Буданов рассказал о состоянии российской авиации 31.03.2024, 14:36

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Кирилл Буданов

Российские самолеты Ту-160 давно не видели на боевых заданиях.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал о состоянии российской стратегической авиации, пишет unian.net.

«Все, что россияне делают, это - исключительно поддерживают их (самолетов) состояние для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. По Ту-95, все же видят, вся их деятельность - это перелет с одного аэродрома на другой, погрузка ракетами, далее взлет, пуск ракет и уход», - сказал он в эфире телемарафона.

По его словам, самолеты Ту-160 никто не видел на боевых заданиях уже достаточно давно.

«Самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22, причем, примерно, раз в неделю, не более. Проблемы большие есть у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации, - заметил Буданов. - А что касается лет авиации. Так а какая у нас авиация? Тех же лет, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи».

Он также напомнил, что ракеты запускают исключительно Ту-95. По словам Буданова, Ту-160 для этого не используют, берегут их ресурс.