ВСУ разгромили крупнейший штурм россиян под Авдеевкой 3 31.03.2024, 16:50

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Ликвидированы десятки единиц российской бронетехники.

Украинская армия устроила настоящий разгром российским подразделениям, попытавшимся пойти на штурм позиций ВСУ под Авдеевкой в районе села Тоненькое. В социальных сетях появились фотографии, на которых последствия неудачного российского штурма.

OSINT-аналитики смогли идентифицировать суммарно несколько десятков единиц уничтоженной российской бронетехники, разбросанной по обе стороны небольшого участка дороги.

Россиян удалось разбить воинам 25-й Сичеславской бригады десантно-штурмовых войск.

На опубликованных фотографиях удалось идентифицировать 36 подбитых российских танков и 12 БМП. Украинский пехотинец Kriegsforscher на своей странице в социальной сети Twitter рассказал подробности боя, во время которого россияне решили пойти в прорыв, однако потерпели фиаско.

- Это самое большое количество брони, использованное за одно наступление с начала войны. Было уничтожено 12 танков и 8 БМП. Чистое безумие. Россияне использовали 6-й танковый полк 90-й танковой дивизии. Дело в том, что, по доктрине, элементы таких дивизий должны развивать успех после того, как механизированным частям удастся прорвать позиции противника. Но они пошли в наступление, не достигнув прорыва, - отмечает боец ВСУ.