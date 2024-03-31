Трамп против Байдена: The Economist опубликовал новые рейтинги 31.03.2024, 17:17

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Теперь, когда два кандидата уже определены, предвыборная кампания в США началась всерьез.

5 ноября американцы выберут своего следующего президента. Действующий президент Джо Байден не столкнулся с реальной конкуренцией за выдвижение от Демократической партии. Его предшественник на посту Дональд Трамп легко обошел конкурентов на республиканских праймериз.

Это будут первые выборы-реванш почти за 70 лет. После того как Трамп проиграл предыдущие выборы, его сторонники попытались отменить результаты. Ему предъявлены федеральные обвинения в связи с его предполагаемым участием в этой схеме, а также по трем другим уголовным делам.

Как пишет The Economist (перевод — dialog.ua), по состоянию на 31 марта рейтинги политиков идентичны.

До выборов еще много месяцев, но теперь, когда два кандидата уже определены, кампания может начаться всерьез.

Первые президентские дебаты

Предполагается, что два основных кандидата встретятся три раза, обсуждая важные вопросы (или, по крайней мере, обмениваясь оскорблениями) каждый раз в течение 90 минут. Их кандидаты в вице-президенты также проведут дебаты один раз.

День выборов

Избирательные участки откроются во вторник в начале ноября, хотя инициативы по досрочному голосованию и отправке бюллетеней по почте будут означать, что многие американцы уже проголосовали. В некоторых штатах подсчет бюллетеней будет продолжаться неделями.

Новый (или переизбранный) президент будет приведен к присяге на свой второй срок на ступенях здания Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия.