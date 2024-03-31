Регулирование криптовалюты в Беларуси входит в жесткую фазу 2 31.03.2024, 20:01

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Белорусы столкнулись с чередой блокировок карт и аккаунтов.

Обращение криптовалют в Беларуси входит в какую-то другую, более жесткую, фазу регулирования. Об этом пишет телеграм-канал «Юристы и Бухгалтерия».

В частности:

– анонсирована с 2025-го года отмена безналогового дохода от криптовалют, за исключением операций, совершенных на BY криптоплощадках;

– с начала марта 2024 года (как раз с этого момента банки начали передавать информацию о сделках, связанных с криптовалютой, в силовые структуры) последовала череда блокировок карт и аккаунтов, которые так или иначе участвовали в операциях с криптой. Чаще всего это были, конечно же, Р2Р операции. Теперь карты разблокируются достаточно оперативно, однако стресс есть и тенденция тоже присутствует;

– все чаще появляется официальная информация по нарушениям, возникающим как раз на основе Р2Р операций и обмена таким образом криптовалюты, что, безусловно, не является законным в Беларуси, но и громких разоблачений раньше мы видели не очень много. А сейчас они есть.

В связи со всеми этими событиями возникает вопрос: куда все это идет?

И приходит довольно очевидный ответ: все «идет» на BY криптобиржи и криптообменник.

С их, мягко говоря, довольно большими процентами, но и с относительной безопасностью и предельной прозрачностью, которые, скорее всего, могут снять много неудобных вопросов, если возникнет коммуникация с налоговой и другими структурами.