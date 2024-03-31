The New York Times раскрыла новые детали убийства российского пилота в Испании 31.03.2024, 20:10

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Максим Кузьминов

Он перегнал в Украину вертолет Ми-8.

В феврале этого года в Испании убили российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8 в рамках спецоперации ГУР МО Украины. Его застрелили из пистолета «Макарова», а затем несколько раз переехали на автомобиле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

По данным NYT, убийц Кузьминова было двое. На месте преступления они оставили гильзы от 9-миллиметровых патронов к пистолету «Макарова». Эти гильзы, по мнению NYT, являются важным доказательством, поскольку такие патроны обычно используются в странах «бывшего коммунистического блока».

Автомобиль, которым убийцы несколько раз переехали тело Кузьминова, нашли в нескольких километрах от места происшествия. Машину сожгли, применив специальные средства.

Специалистам понадобилась неделя, чтобы идентифицировать марку и модель автомобиля и установить, что его угнали за два дня до убийства в городе Мурсия, который находится примерно в часе езды от места преступления.

- Это было четкое сообщение. Я вас найду, я вас убью, я вас перееду и унижу, - сказал NYT высокопоставленный чиновник испанской полиции, контролирующей расследование убийства.

Кроме того, как выяснила NYT, россиянин уехал из Украины в октябре 2023 года. В Испании он поселился в городе Ла Вильяхойоса на побережье Средиземного моря. Киллеры, по информации NYT, обнаружили Кузьминова после того, как он пригласил свою бывшую девушку к себе в Испанию.

- Это стало серьезной ошибкой, - сказал один из украинских чиновников, также поговоривший с NYT.

Напомним, 23 августа 2023 года в сети появилась информация о том, что на территории Украины сел российский вертолет Ми-8.

Впоследствии стало известно, что украинская разведка провела уникальную спецоперацию, в ходе которой завербовала российского пилота Максима Кузьминова. Он перегнал вертолет Ми-8 из Курской области в Харьковскую. Двух членов экипажа, находившихся в вертолете вместе с Кузьминовым, ликвидировали.

Похищенный вертолет передали украинским защитникам.