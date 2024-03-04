Ямы на дорогах: топ-5 советов, которые сохранят машину 1 4.03.2024, 8:35

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Советы также помогут водителям сберечь нервы.

Эта тема становится актуальной каждую весну, хотя тезис о сходе снега вместе с асфальтом ушел в историю из-за глобального потепления. Между тем, модные колеса и «драйверская» подвеска страдают от выбоин независимо от климата: какие есть приемы вождения по неровной дороге?

О том, как уберечь машину на разбитом асфальте, читайте в материале РБК.

Типичные современные автомобили проектируют для ровных дорог. По крайней мере, на провалы в асфальте их колеса и подвески точно не рассчитаны. Конечно, для украинских водителей это не новость, и они пытаются объехать ямы. Однако, эта задача часто усложняется количеством выбоин и неожиданностью встречи с ними.

Ведь одно дело, когда машина с опаской и не спеша едет по старой неухоженной дороге, где водитель готов к любым сюрпризам, и другое дело, когда глубокие ямы по весне появляются на недавно отстроенной магистрали, которой все привыкли ездить на высших передачах.

Что будет, если въехать в яму на скорости

Нельзя однозначно сказать, какой глубины выбоины опасны для легкового автомобиля. Многое зависит от диаметра колес, высоты профиля шин, давления в них, загрузки автомобиля и скорости, с которой он едет. То есть даже одному конкретному авто в разных условиях могут быть одинаково опасны и 20-сантиметровый провал, и 5-сантиметровая трещина в асфальте. Кстати, параметры колдобины тоже имеют значение, угрозу разной степени составляет не только глубина, но и протяженность ямы, и рельеф ее краев.

При наихудшем раскладе на яме могут пострадать:

Шина или две шины одного борта. При достаточной силе ударе боковина шины защемляется между диском и грубым краем рытвины и получает пробоину, которая чаще всего не подлежит ремонту. Если испорчены два колеса, даже хорошая запаска не поможет – придется вызвать помощь;

Колесный диск. Зачастую энергии удара хватает и для того, чтобы не только разрубить шину, но и помять диск. Если он легкосплавный, то обод его ломается и нуждается в сварочных работах (хотя инженеры такой ремонт не одобряют);

Детали подвески. Если яма очень большая, то колесо не поглотит всю энергию удара, и ее хватит для повреждения ходовой части. К счастью, это нечастая ситуация, фактически аварийная, но при ней гнутся рычаги, разваливаются шарниры, а то и отваливается колесо.

Как правильно ехать по ямам

Коли мы подошли к предметному разговору о дороге с существенными выбоинами, отметим, что уровень осторожности здесь зависит от вашего автомобиля. Есть модели, ходовая часть которых лучше переносит неровности, есть такие, что на каждой ямке отзываются сотрясением кузова. Но комфортность на выбоинах не всегда напрямую связана с последствиями жестких пробоев подвески. То есть мы хотим сказать, что иногда можно «развалить» колесо и не заметить этого пока машину не потянет в сторону.

Итак, если у вас не конкретный внедорожник, остерегаться надо любых "полос препятствий" на асфальте – по крайней мере, пока не обогатитесь опытом и не изучите возможности своего авто и порог его чувствительности к ямам. А элементарные правила безопасности таковы:

Умеренная скорость. На незнакомой дороге в наше время лучше вообще не торопиться. Потому что так останется больше времени на реакцию, когда яма будет замечена, да и последствия встречи с ней не будут такими печальными.

Не тормозить. Вернее, тормозить можно, но за несколько метров до ямы нужно отпустить педаль и дать передку машины подняться, а пружинам подвески – расправиться. Если въехать в рытвину «на тормозах», как минимум повреждение шины гарантировано. Так же избегайте встречи с ямой, когда машина маневрирует, потому что перераспределение масс дополнительно нагружает ходовую в момент встречи с выбоиной;

Давление в шинах. В пору, когда на дороге можно ожидать серьезных повреждений, следует держать давление в шинах чуть выше обычного – на 0,2–0,3 атм. Да, неровности будут восприниматься менее комфортно, зато и риск порвать шину будет меньше;

Шины высокого профиля. Эта подсказка довольно дорогая, но она действенная. Чем толще будет «слой» резины на колесе, тем меньше вероятность его пробить вплоть до диска. Напомним, что высота профиля – это вторая цифра в размерности шины – например, 215/60 R16 (60% от ширины шины в 215 мм) или 255/35 R21 (35% от 255 мм). Инженеры считают наиболее рациональными шинами для неспортивных автомобилей именно модели высокого профиля – порядка 80% от ширины. К сожалению, чтобы перейти на высокую резину, придется сменить и колесные диски – на меньший посадочный диаметр.

Планируйте маршрут. Это касается и ваших ежедневных поездок, и дальних вояжей по незнакомым трассам. Проложить маршрут гарантированно качественной дорогой будет всегда выгоднее, чем петлять между выбоинами, даже если ровный путь окажется чуть длиннее по километражу. Получить информацию о качестве незнакомой дороги можно на специализированных сайтах или в локальных группах соцсетей.

Если коротко

Очень жаль, но случаются периоды во времени и маршруты на местности, когда водителю приходится забывать о беззаботном движении ровным асфальтом и превращаться чуть ли не в раллиста, вынужденного постоянно высматривать на дороге впереди те или иные препятствия. К счастью, во второй половине весны дорожники успешно латают дыры, так что ездить в таком режиме большинству из нас приходится недолго. Но пока этот вопрос не закрыт, будьте внимательны, и главное – не спешите: чем ниже скорость, тем больше шансов уберечь колеса и ходовую от неприятностей.