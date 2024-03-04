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В Самарской области РФ произошел взрыв на железной дороге

  • 4.03.2024, 9:30
  • 4,920
В Самарской области РФ произошел взрыв на железной дороге

Неизвестные попытались подорвать опору моста.

В Самарской области на железнодорожном перегоне Звезда-Чапаевск произошел взрыв, сведений о пострадавших нет, сообщили «РИА Новости» в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС).

Как пишут местное издание 63.ru и телеграм-канал Baza, по неофициальной информации, на этом участке произошел подрыв опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка. Как уточняет канал, звук взрыва был слышен около 6:15 по местному времени.

Часть составов пущены в обход этого участка, задержка составит около двух часов, «остальные электрички стоят, думаем, что с ними делаем», сообщили 63.ru на Куйбышевской железной дороге.

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